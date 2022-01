Mais de um milhão de alunos voltaram hoje às aulas

A par das aulas, começou também a testagem nas escolas. Durante esta e à próxima semana, serão testados cerca de 220 mil professores e funcionários.



O Governo garante que uma larga maioria do pessoal docente e não docente das escolas tem já a dose de reforço da vacina.



A vacinação dos mais novos também está a ganhar terreno e as regras determinadas pela Direção Geral da Saúde mudaram. Um caso positivo de covid 19 já não determina o isolamento de uma turma inteira.



O Governo acredita estarem reunidas as condições para que o ensino presencial se mantenha, mas o ministro não arrisca fazer profecias.