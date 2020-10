Mais dois surtos ativos em Lares

Há mais dois surtos ativos em lares. Um na Santa Casa da Misericórdia de Santarém, com 35 infetados. Outro no Centro Social de Alguber, no concelho do Cadaval, com 34 casos confirmados. Ao todo há 129 surtos ativos em lares. Estão infetados 1425 utentes e 593 profissionais.