Mais nascimentos no país em 2019

Com base em dados do teste do pezinho, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge revelou que em 2019 nasceram em Portugal 87.364 bebés. Em 2018 tinham nascido 86.827 bebés.



Os números de 2019 são ainda melhores quando comparados com o ano de 2014, quando nasceram pouco mais de 83 mil bebés.



Lisboa foi o distrito com mais "testes do pezinho" realizados, seguindo-se Porto e Setúbal.



Já Portalegre, Bragança e Braga foram os distritos com menos testes realizados em 2019.



Os meses que registaram o maior número de testes foram outubro (8.516), seguidos de janeiro (8.291) e agosto (7.599).



O Programa Nacional de Diagnóstico Precoce (PNDC), mais conhecido como o "teste do pezinho", arrancou em 1979 com o objetivo de diagnosticar crianças que sofrem de doenças genéticas que podem beneficiar de tratamento precoce, evitando a ocorrência de atraso mental, doença grave irreversível e até mesmo a morte.