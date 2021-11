Mais oito mortos e 1182 novos casos de covid-19

O mais recente boletim epidemiológico aponta para mais 8 vítimas mortais e há registo de 1182 novos casos de covid-19. Os dados foram avançados ao início da tarde pela DGS. Há 361 pessoas internadas, mais uma do que nas anteriores 24 horas. 60 estão em unidades de cuidados intensivos, menos duas do que no anterior boletim epidemiológico.