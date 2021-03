"Mais perto do que nunca". Marcelo Rebelo de Sousa apela à sensatez na Páscoa

Poucas horas depois de aprovada no Parlamento a renovação do estado de emergência, Marcelo falou ao país, começando por expressar o desejo de que o desconfinamento seja “sensato e bem-sucedido, com testagem, rastreio e vacinação”.“É este o nosso desafio imediato, a começar nos próximos dias até à Páscoa”, reforçou o chefe de Estado, frisando que“É um esforço enorme, mas essencial para garantir a confiança e reforçar a segurança”, assegurou.Além desses esforços, o desconfinamento, considerou o Chefe de Estado, passando a relembrar que, “nas últimas semanas, duas questões preocuparam os portugueses”.A primeira foi a do atraso no fornecimento de vacinas, que obrigou a reajustamentos no calendário de vacinação traçado pelo Governo. Marcelo Rebelo de Sousa disse querer que esta questão seja ultrapassada já a partir de abril, para que seja alcançadoA segunda questão, “mais perturbadora”, teve que ver com a suspensão da vacina da AstraZeneca. “Esta questão acabou por ser resolvida com a intervenção da Agência Europeia do Medicamento, que confirmou a segurança e a eficácia da vacina”, recordou o Presidente.Mas rastrear e testar não é o suficiente para um desconfinamento bem-sucedido, segundo o Presidente da República., alertou.“São dias muito importantes, porque a Páscoa é entre nós um tempo de encontro familiar intenso, em particular em certas áreas do continente e das regiões autónomas”, explicou.

"Estamos mais perto do que nunca"

Durante o discurso, o Presidente salientou que o estado de emergência hoje renovado vai vigorar até 15 de abril, “e aí haverá mais escolas, mais atividades económicas e sociais abertas e muito, muito maior circulação”.“Temos que dar esse passo de modo que os números de infetados, de cuidados intensivos e de mortos, assim como o indicador de transmissão do contágio,, algo que “todos desejamos”, sublinhou.Marcelo Rebelo de Sousa pediu, por fim, que todos façamos deste tempo de alívio e de esperança que atualmente vivemos “um tempo definitivo, sem mais confinamentos no futuro”. Para isso, é preciso cumprir as regras sanitárias, destacou.“Quanto mais depressa as restrições possam ser levantadas, mais depressa será possível abrir caminho ao fim do estado de emergência”, clarificou o Presidente, antes de lançar um alerta final.: um verão e um outono que representem mesmo o termo de mais de um ano de vidas adiadas, de vidas atropeladas, de vidas desfeitas”.O próximo desafio que se impõe é, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, “reconstruir tudo aquilo que a pandemia destruiu”.