Mais quatro mortes e 844 casos de Covid-19 em Portugal. Incidência continua a subir

A incidência continua a subir, passando de 94,8 casos por 100 mil habitantes para 97,4 a nível nacional. A nível continental, a incidência aumentou de 94,9 para 97,6 casos por 100 mil habitantes. O risco de transmissibilidade, ou R(t), mantém-se em 1,08.





O mais recente boletim epidemiológico, divulgado pela Direção-Geral da Saúde, reporta ainda um aumento nos internamentos. Estão hoje internados 331 doentes em enfermaria (mais 13 do que na véspera) e 65 em unidades de cuidados intensivos (mais cinco do que no dia anterior).





Do total de novos casos, 332 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 239 na região norte, 156 no centro, 45 no Algarve e 26 no Alentejo. Foram ainda reportadas mais 27 infeções nos Açores e 19 na Madeira. Os quatro óbitos foram registados nas regiões de Lisboa (três) e norte (um).





O boletim reporta ainda mais 755 recuperados, aumentando o total para 1.039.284. Há ainda mais 85 casos ativos e mais 238 contactos em vigilância.





Desde que foi identificado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, já foram confirmados 1.088.977 casos e 18.153 óbitos.