Mais queixas contra o SEF no dia em que o ministro vai ao Parlamento

No mesmo momento, Marcelo Rebelo de Sousa disse que recebeu o diretor da Polícia de Segurança Pública (PSP) num domingo devido a uma preenchida agenda. "Eu hoje tinha este programa, amanhã tenho Conselho de Estado, no dia seguinte recebo os partidos e portanto a única data possível era ao domingo", disse o Presidente da República.Marcelo Rebelo de Sousa referia-se à audiência, no Palácio de Belém, ao diretor nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), que não tinha sido previamente divulgada. No final da audiência, Magina da Silva revelou que abordou com o Presidente da República que estava a ser trabalhada a fusão da PSP com o SEF.



O que levou, pouco tempo depois, o ministro da Administração Interna a afirmar que a projetada reforma no âmbito do SEF será anunciada "de forma adequada" pelo Governo "e não por um diretor de Polícia".



Questionado sobre essa possível fusão, Marcelo afirmou que isso é "uma matéria da competência do Governo" mas que "o Presidente da República naturalmente acompanha o que o Governo vier a decidir. Se houver necessidade de diplomas legais tem de promulgar, se não, não tem que promulgar, mas é uma competência do Governo", reafirmou.



Ministro no Parlamento





Eduardo Cabrita vai esta tarde ser ouvido no Parlamento sobre o caso da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, há nove meses, nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa.Uma audição na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e decorre de pedidos do PSD e da deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira (ex-Livre).





O ministro da Administração Interna vai ao Parlamento numa altura em que começam a surgir várias acusações contra a atuação do SEF. À Antena 1, a Ordem dos Advogados disse ter recebido dezenas de queixas, na maior parte de imigrantes que ficam detidos nos aeroportos nacionais.





Uma situação recorrente e inaceitável, afirmou à rádio pública o Bastonário. Menezes Leitão lembra que a lei prevê o acesso a um advogado para que sejam respeitados os direitos destes cidadãos.Questionado sobre o protocolo assinado há mais de um mês, que serviria para garantir assistência jurídica aos cidadãos estrangeiros quando a entrada em Portugal é recusada, o responsável da Ordem garantiu que ainda não passou do papel.





O Bastonário exige uma intervenção do ministro da Administração Interna para que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras dê resposta às dúvidas dos advogados.