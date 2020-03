Mais um caso detetado no Pico, total nos Açores sobe para 48

Num comunicado enviado às redações, a Autoridade de Saúde Regional informa que o novo caso positivo detetado na ilha do Pico se refere a um homem com 57 anos, com "história de viagem recente ao exterior, que não pertence ao agregado familiar de cinco casos reportados em 29 de março".

O homem "apresenta situação clínica estável e está, de momento, no domicílio", refere a nota, acrescentando que as análises ao homem foram realizadas no Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

"O caso está a ser acompanhado pela delegação de Saúde concelhia, estando em curso os procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos", adianta ainda o comunicado.

Até à data, foram detetados na região 48 casos positivos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, sendo 18 em São Miguel, nove na ilha Terceira, sete em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 148.500 são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito na segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).

Dos infetados, 571 estão internados, 164 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.