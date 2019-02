Mais um grupo privado ameaça pôr fim ao acordo com a ADSE

Foto: Regis Duvignau, Reuters

A rede hospitalar CUF promete suspender o acordo com a ADSE a 12 de abril; os hospitais e clínicas da Luz, três dias depois.



A apreensão entre os beneficiários deste subsistema de saúde é grande.



Outros grupos privados ponderam também cessar o acordo com a ADSE: o Lusíadas Saúde, o Grupo Hospitalar Particular do Algarve e o Trofa Saúde.



No total 1,2 milhões de pessoas utilizam este subsistema.



A Associação 30 de Julho que defende os interesses dos beneficiários da ADSE enviou já uma carta a todos os associados.



Pediu também reuniões com todos os grupos parlamentares, com o Governo e com Conselho Diretivo da ADSE.



O presidente da Associação de Administradores Hospitalares apela a um entendimento.



Diálogo e bom senso é o apelo deixado também pelos vários beneficiários deste subsistema.