Mais um noite de sobressalto em Monchique

Mais de mil operacionais estão no terreno. O vento que se faz sentir na região torna imprevisível o comportamento do fogo.



No concelho de Monchique, as preocupações estão centradas na frente que consome mato na zona da Fóia mas também nas Caldas de Monchique, como explicou Rui André.





O autarca de Monchique em declarações já esta madrugada.Rui André realçou ainda que já foram retiradas mais de 220 pessoas de vários pontos do concelho que têm sido encaminhadas para sete locais de acolhimento.Um dos locais que está a receber pessoas é o pavilhão arena, em Portimão.À Antena 1, a presidente da câmara de Portimão, Isilda Gomes, explicou que decidiu disponibilizar o pavilhão arena para ajudar a receber os habitantes retirados das casas nos concelhos vizinhos.A ajuda da câmara de Portimão às pessoas que tiveram de ser retiradas de casa ao longo do dia de terça-feira.No concelho vizinho de Silves, o fogo também tem dado dores de cabeça.À Antena 1, a presidente da câmara local, Rosa Palma deu conta das localidades em risco.O vento que se faz sentir na região de Silves torna imprevisível o comportamento do fogo.A cidade ficou envolta numa nuvem de fumo depois de uma chuva de cinza durante a tarde de terça-feira.A aposta da Proteção Civil para esta madrugada foi nas máquinas de rasto para abrir caminhos e criar faixas de contenção.A descida da temperatura e o aumento da humidade podem ajudar.Mas a estratégia operacional vai continuar a mesma como frisou durante a noite Patrícia Gaspar.Patrícia Gaspar rejeitou que tenha havido alguma falha no combate ao incêndio que lavra em Monchique desde sexta-feira, atribuindo as dificuldades no combate às contingências do incêndio.Alguns bombeiros criticam a demora em dominar o fogo no Algarve.A Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários (APBV) não compreende a demora em dominar o incêndio.Na Antena 1 Rui Silva, APBV realçou o empenho dos meios, mas acha estranho que o fogo não seja apagado ao fim de tantos dias.Os Voluntários lamentam as críticas de algumas populações afetadas pelo fogo, que dizem não haver bombeiros a atuar.Este responsável lembrou que os bombeiros voluntários seguem estritamente as ordens do comando da Proteção Civil, mesmo quando recebem ordens para ficarem parados.O incêndio que lavra na região de Monchique obrigou ao corte de trânsito em vários pontos das estradas nacional 266 e 266-3, nomeadamente em Nave Redonda, Monchique e Fóia.Também não se circula na estrada nacional 267, na zona de Monchique.