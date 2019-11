Mais um obstetra de Setúbal suspeito de negligência e erros grosseiros em ecografias

Há mais um obstetra de Setúbal suspeito de negligência e erros grosseiros no diagnóstico pré-natal, com pelo menos três crianças a viverem com malformações graves. Os processos disciplinares foram arquivados pela Ordem dos Médicos, assim como as queixas-crime pelo Ministério Público, apesar de ter assumido haver conduta negligente.