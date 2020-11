Mais uma morte e três infetados no surto no Lar Mansão de São José em Beja

A oitava morte foi a de uma idosa utente do lar que estava internada numa enfermaria da área dedicada à covid-19 no hospital de Beja, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio.

Segundo o autarca, há registo de mais três pessoas infetadas com covid-19, nomeadamente uma utente e duas funcionárias, o que fez subir de 107 para 110 o número total de casos de infeção no surto no lar: 88 utentes (oito das quais já morreram) e 22 funcionárias.

O autarca explicou que a 88.ª utente com infeção confirmada é uma das duas idosas que tinham tido resultados negativos nos primeiros testes feitos antes de terem sido transferidas do lar para o Centro de Acolhimento da Base Aérea (BA) N.º 11, perto da cidade de Beja, no passado dia 17 de outubro, juntamente com outras 52 utentes infetadas.

A idosa fez um segundo teste no Centro de Acolhimento da BA11 que deu resultado positivo, o que fez subir de 87 para 88 o número de utentes infetadas, indicou o autarca.

Já as duas novas funcionárias infetadas, que tinham tido resultados negativos nos primeiros testes, contraíram a infeção durante o período em que estiveram a prestar apoio às idosas no Centro de Acolhimento da BA11, o que elevou de 20 para 22 o número de trabalhadoras infetadas.

Segundo Paulo Arsénio, das 54 idosas transferidas no dia 17 de outubro para o Centro de Acolhimento da BA, quatro morreram e as restantes 50 regressaram ao lar no domingo, por decisão da autoridade de saúde.

As utentes tinham sido transferidas para o Centro de Acolhimento por decisão da autoridade de saúde e com o objetivo de "descongestionar o espaço" do lar, que "aparentemente" tinha "pessoas em excesso", disse Paulo Arsénio.

Segundo o autarca, do total de 89 idosas que residiam antes do surto no lar Mansão de São José, que apenas acolhe mulheres, oito morreram, 75 estão na instituição e seis internadas no hospital de Beja.

O surto de covid-19 no lar foi confirmado no dia 14 de outubro, depois de utentes e funcionários terem sido testados à presença do novo coronavírus que provoca a doença covid-19 e na sequência da confirmação de dois casos positivos, de uma utente e de uma funcionária.

O primeiro caso de covid-19 detetado no lar foi o de uma utente de 89 anos, que deu entrada no dia 12 de outubro no Serviço de Urgência do hospital de Beja, onde fez um teste de despiste que deu resultado positivo e foi internada.

Após ter sido detetado o primeiro caso, foram feitos testes de despiste aos restantes utentes e funcionários do lar, o que permitiu confirmar as restantes infeções.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o mais recente balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.544 pessoas dos 144.341 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.