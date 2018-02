Foto: Lusa

A informação foi avançada por Pedro Freitas, da direção clínica do hospital.





A mulher faleceu no passado dia 16. Na semana de 16 a 22 de fevereiro registaram-se três novos internamentos por gripe e ontem permaneciam internados cinco doentes,

três com gripe A e dois com gripe do tipo B.



Dois dos doentes deverão ter alta hoje e um dos doentes está internado nos cuidados intensivos há 38 dias.