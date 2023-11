Mais uma semana de constrangimentos nas urgências

António Antunes - RTP

A direção-executiva do Serviço Nacional de Saúde atualizou esta tarde a informação relativa à rede das urgências para o período entre 19 e 25 de novembro.



As especialidades de pediatria, ginecologia e obstetrícia, e cirurgia geral são as mais afetadas mas há também quatro hospitais onde a Via verde coronária não vai estar a funcionar.



A direção-executiva do SNS pede a todos os cidadãos que contactem a Linha de Saúde 24 antes de se dirigirem às urgências e recomenda aos cuidados de saúde primários que se reorganizem e que assegurem atendimento não programado, nomeadamente para doentes agudos.