Major Vasco Brazão ouvido no caso da morte dos recrutas em Alcochete

Foi o investigador principal da morte dos dois recrutas na prova zero dos comandos em setembro de 2016.



Em julgamento estão 19 militares pelo crime de abuso de autoridade por ofensa à integridade física.



Para dia 14 está marcada uma inspeção militar ao campo de tiro de Alcochete, com a presença do coletivo de juízes, do procurador do Ministério Público, arguidos e advogados.



Na audiência, Vasco Brazão está a ser inquirido pelo que designa de agressões. No caso, as que terão sido infligidas pelos instrutores do curso 127 aos comandos.