Mali. Militares querem a realização de eleições

Foto: Mohamed Messara - EPA

Os militares que protagonizam o golpe de Estado, já vieram afirmar que o objetivo é uma transição política que permita a realização de eleições. Para hoje, está marcada uma reunião de urgência, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, para discutir a crise no Mali.