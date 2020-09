Mangueiras, baldes, ramos. Tudo é válido para tentar deter o fogo na região de Oleiros

Foto: Reuters

O combate ao fogo prossegue, no município de Oleiros, com mais de mil operacionais no terreno e os bombeiros tentam com os seus meios dominar a força das chamas, a população também dá uma ajudinha, mas com os poucos recursos que têm às mãos.