Manifestação contra a exploração de lítio em Boticas

A manifestação conclui uma ação de protesto que teve início na quinta-feira passada com um acampamento na aldeia de Covas Barroso, onde se juntaram visitantes nacionais e estrangeiros que se opõem à exploração mineira.No final de maio, foi anunciada uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada à mina de lítio do Barroso, em Boticas, no distrito de Vila Real, uma decisão contestada pelo município, população local e organizações ambientalistas.O projeto proposto pela Savannah Resources prevê a construção de quatro minas a céu aberto e a ocupação de uma área de quase 600 hectares a poucos metros das aldeias de Covas do Barroso, Romainho e Muro. A concretizar-se, será a maior mina de lítio a céu aberto na Europa.Este foi o primeiro projeto de lítio em Portugal com uma DIA favorável e, de acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a mina do Barroso obedecerá “a exigentes requisitos ambientais” e incluirá um pacote de compensações socioeconómicas, tais como a alocação dos encargos de exploração ("royalties") devidos ao município de Boticas.