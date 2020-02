Manifestação contra racismo. Centenas de pessoas protestaram em Lisboa

O protesto na avenida da Liberdade juntou várias organizações anti-racismo, que pedem conclusões do inquérito aberto pelo Ministério da Administração Interna à atuação policial.



Ao longo da marcha, também foi recordado o estudante cabo-verdiano que morreu na sequência de confrontos em Bragança.



Também houve manifestações no Porto, com uma centena de pessoas, e em Coimbra.