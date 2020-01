Manifestação da Função Pública contra aumentos salariais de 0,3%, abaixo da inflação

Esta sexta-feira é dia de greve, e os trabalhadores da Função Publica manifestaram-se em Lisboa. Arménio Carlos, da CGTP, falou aos manifestantes e afirmou que "vale a pena lutar". A manifestação partiu do Marquês de Pombal, em direção à Residência Oficial do primeiro-ministro, em São Bento.