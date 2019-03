Manifestação de polícias pela recuperação de 12 anos de carreiras congeladas

Foto: EPA

Já vai a caminho do Ministério da Administração Interna a manifestação convocada pela maioria dos 16 sindicatos da PSP.



Uma manifestação que saiu na última hora da direção nacional da polícia e que pretende, entre outras coisas, reivindicar a recuperação dos 12 anos em que as carreiras estiveram congeladas.



A acompanhar a manifestação está a repórter Sandra Henriques que relatou na tarde informativa da Antena 1, com edição de Luis Soares, como decorre este protesto.