Manifestação em defesa do Hospital dos Covões

A buzinar ininterruptamente, os carros percorreram a cidade, na defesa do Hospital dos Covões, tendo a ação começado no parque de estacionamento daquela unidade e terminado na Praça da Canção, onde decorreu um comício "drive in", organizado por um grupo informal de profissionais de saúde.Com uma parte das pessoas dentro dos carros, a substituir as palmas por buzinas, e uma outra parte fora, junto ao palco da Praça da Canção, vários intervenientes, a maioria profissionais de saúde, deram voz às suas preocupações em relação ao Hospital dos Covões, integrado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) em 2011.





Desativar sem sentido







A antiga diretora clínica do Hospital dos Covões Deolinda Portelinha foi uma das primeiras a subir ao palco, onde mostrou preocupação com aquilo que tem sido o passado recente do hospital, desde unidades com novas instalações que foram desmanteladas à rejeição da instalação da maternidade do CHUC na área daquele hospital.





"Guerra" de hospitais







Também o antigo presidente do Conselho de Administração do Hospital dos Covões Rui Pato criticou o "desmantelamento" daquela instituição, considerando que aquilo que hoje se assiste nesta unidade hospitalar é apenas reflexo de algo que sempre viu desde o primeiro dia em que trabalhou lá como médico.".Para Rui Pato, o "desmantelamento dos Covões" não tem "lógica nenhuma" e "não vai trazer nada de bom à saúde" das populações."Não matem o Hospital dos Covões", pediu.





Falta de avaliação







Já o médico Carlos Costa Almeida, primeiro subscritor de uma petição que deu entrada na Assembleia da República que pede a devolução da autonomia ao Hospital dos Covões, salientou que é preciso perguntar à ministra da Saúde se houve "algum estudo ou avaliação" para a fusão dos hospitais que levaram à criação do CHUC."Não houve", respondeu, considerando que, passados nove anos, o resultado da fusão é "péssimo", sendo que o "único caminho" para que haja uma melhoria da saúde em Coimbra e na região Centro passa pela reversão dessa mesma medida, concretizada em 2011.", frisou Carlos Costa Almeida.Também Diogo Cabrita, médico nos Covões e um dos organizadores da iniciativa, corrobora a posição de Carlos Costa Almeida.", disse Diogo Cabrita, considerando que a fusão foi um erro.