Manifestação em Faro contra salários em atraso

Um grupo de trabalhadores do grupo JJW, que gere hotéis de 5 estrelas e campos de golfe algarvios, manifestou-se esta manhã frente à sede do Turismo do Algarve. Em causa, uma situação de salarios em atraso que, alegadamente, tem sido prática corrente desde o início da pandemia. Trabalhadores e sindicalistas foram pedir ajuda ao presidente do Turismo do Algarve.