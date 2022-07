Manifestação nacional reclama aumentos salariais

", disse à agência Lusa Ana Pires, da comissão executiva da Intersindical.Apesar de não querer fazer previsões, a sindicalista disse esperar "uma participação com bastante significado", tendo em conta a mobilização confirmada pela organização e os transportes fretados.", afirmou.Ana Pires lembrou as dificuldades que se tem vindo a agravar para as camadas mais desfavorecidas da população, devido aos baixos rendimentos e ao elevado custo de vida.