Manifestação. OSCOT alerta para movimento que pode ser difícil de controlar

O especialista em Segurança Interna, António Nunes, explica que foram tomadas medidas máximas de segurança. O presidente do OSCOT - Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo espera que o protesto decorra com normalidade, mas entende as precauções tomadas, uma vez que o Movimento Zero pode ser difícil de controlar.