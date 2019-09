Manifestação pelo clima. Centenas bloqueiam avenida em Lisboa

RTP27 Set, 2019, 19:10 / atualizado em 27 Set, 2019, 19:27 | País

Na maioria jovens, gritaram frases pela defesa do meio ambiente e montaram tendas no meio da estrada. A PSP teve de actuar.



A PSP estava preparada e antecipou-se à chegada dos manifestantes.



A marcha, na defesa pelo ambiente, começa sem sobressaltos

mas, minutos depois, alguns jovens sentam-se em plena Avenida Almirante Reis e são imediatamente retirados pelos agentes da PSP.



Entretanto, eram cada vez mais os manifestantes que agora se concentravam, sentados no alcatrão, no cruzamento da avenida Almirante Reis com a rua de Angola em frente ao Banco de Portugal.



A PSP volta a entrar em cena desta vez para retirar várias tendas montadas no meio da estrada. Os manifestantes resistiram o quanto puderam e na tentativa de chegarem a um acordo fica assente que deixam passar ambulâncias e carros de bombeiros.



Parte da Avenida Almirante Reis está bloqueada desde então e não há dia nem hora para terminar.