Manifestações por todo o país contra o racismo e a xenofobia

No Porto, centenas de pessoas encheram a parte inferior da Rua de Passos Manuel na manifestação que partiu da Praça da Batalha rumo à D. João I.Liderados pelo coletivo musical Batucada Radical, as várias centenas de manifestantes uniram-se em cânticos que demonstravam que a luta se faz "todo o dia contra o racismo e a xenofobia", vincando que "o povo unido jamais será vencido".Além dos cânticos, foram visíveis várias caixas que simulavam urnas de voto, numa referência às eleições legislativas de 10 de março, em que os manifestantes instavam ao voto "contra o machismo", "pela resistência", "contra a desinformação", "contra a xenofobia" ou contra o "cheiro a bafio"."A alma não tem cor", "Solidariedade ao poder", "Nenhum ser humano é ilegal", "A escravidão não acabou, só mudou de nome", "A diferença é motivo de celebração e crescimento, não motivo de destruição" ou "Portugal é um país com história racista" foram algumas das inscrições nos cartazes exibidos.









c/ Lusa