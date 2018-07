Manifesto propõe fim das taxas moderadoras

RTP26 Jul, 2018, 10:55 | País

O documento propõe o fim das taxas moderadoras que não dependem da vontade do utente, considerando que a nova Lei de Bases da Saúde só deve admitir taxas que realmente evitem o acesso desnecessário.



"As 'falsas taxas moderadoras', aquelas que não dependem da vontade do utilizador (são efetivamente copagamentos), não devem continuar a ser toleradas", defende o manifesto.

São 88 os signatários do documento.

No manifesto, assinado por vários peritos da área, refere-se que as taxas moderadoras "só se justificam quando é possível demonstrar que têm uma ação positiva na moderação da utilização desnecessária de cuidados de saúde".



O documento é subscrito por várias personalidades reconhecidas da área, como a antiga ministra da Saúde Ana Jorge, o especialista em saúde pública Constantino Sakellarides, o ex-secretário de Estado da Saúde Manuel Pizarro, o antigo bastonário dos Farmacêuticos Aranda da Silva ou pela antiga bastonária dos Enfermeiros Maria Augusta Sousa, além de vários médicos.



O manifesto considera ainda que a nova Lei de Bases da Saúde venha reiterar a importância de garantir o acesso aos cuidados de saúde, respeitando os tempos máximos de resposta garantidos.



O documento sugere ainda que a nova lei crie um sistema de avaliação de desempenho do SNS a cada dois anos.





Estas são propostas conhecidas numa altura em que está em discussão a nova Lei de Bases da Saúde.







c/Lusa



Quanto ao financiamento do setor, um tema crítico e muito discutido há vários anos, a proposta defende a necessidade de "incluir explicitamente objetivos de saúde na estratégia orçamental do país", além de dar primazia ao serviço público de saúde, para só depois contribuir para o setor social e o privado com fins lucrativos, de forma “justificada, objetiva e transparente face às necessidades”.Os subscritores rejeitam a ideia de um "mercado aberto" em que o serviço público e o privado concorrem em iguais circunstâncias ao financiamento público da saúde."Abandonar o SNS a esse mercado, não investindo no seu desenvolvimento, resultaria, em pouco tempo, num serviço público residual, de má qualidade, fazendo tão-somente o que é menos atraente para outrem", defendem signatários.O documento advoga também que é necessário assegurar que o SNS cuida dos seus profissionais, das suas condições de trabalho, da formação contínua e que as relações de precariedade são desencorajadas, uma vez que afetam a qualidade dos cuidados prestados.Os subscritores deste manifesto lembram que as políticas de "ajustamento económico e financeiro" aplicadas ao longo da última década "enfraqueceram consideravelmente o SNS", havendo duas opções: permitir que a degradação seja definitiva ou lançar as bases de um novo SNS para o século XXI.