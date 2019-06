Manoel de Oliveira e Agustina Bessa-Luís foram parceiros criativos durante anos

Contemporâneos e conterrâneos, encontraram-se através de José Régio. Uma parceria que começou com Fanny Owen na versão de Agustina; Francisca na versão de Oliveira.



Admiravam-se mutuamente e impulsionaram as carreiras um do outro. Agustina dizia dever o reconhecimento em França ao filme Vale Abraão.



Agustina e Manoel de Oliveira foram parceiros criativos, ao longo de quase 20 anos, mas a relação foi sempre pontuada por várias fricções.



Uma das maiores com o filme O Convento. De tal forma, que Agustina nunca viu o resultado da adaptação de Terras do Risco.



Arrufos que nunca esfriaram a relação de ambos. Oliveira levou ao écran oito livros de Agustina e uma peça de teatro.