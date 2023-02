Manteigas pede reabertura da EN338 na serra da Estrela quando não estiver a chover

"Neste momento, não admito outra solução que não ter a estrada aberta, pelo menos nos dias em que não chove, na Páscoa. (...) Temos de estar a caminhar para uma solução de abertura da estrada muito rapidamente", disse à agência Lusa Flávio Massano.

Segundo o autarca de Manteigas, a EN338, que faz a ligação entre Manteigas e Piornos, na serra da Estrela, está encerrada desde dezembro de 2022, por decisão da Infraestruturas de Portugal (IP), devido a pedras que caíram pela encosta por causa do incêndio do verão daquele ano.

Para ultrapassar a situação, no início de janeiro, decorreu uma reunião na Câmara Municipal de Manteigas, com representantes da IP, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), da Proteção Civil, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e da GNR.

Posteriormente, há cerca de duas semanas, durante dois dias, equipas compostas por elementos das várias entidades que estão envolvidas no processo fizeram uma vistoria à encosta onde a estrada se situa, que concluiu pela existência de "alguma instabilidade".

"Contudo, nós fizemos ver que não podemos ficar à espera. Já passou tempo de mais. Já demonstrámos que a estrada tem de reabrir o quanto antes e, neste momento, estamos à espera de um relatório final da IP e do LNEC para nos permitirem abrir a estrada, pelo menos nos dias em que não chove. Isso, para nós, já seria uma vitória", disse o responsável.

Flávio Massano vincou que a posição da autarquia sobre o assunto é a seguinte: "Nós queremos a estrada aberta e queremos intervenção no terreno rapidamente".

Referiu que a presidente do LNEC já esteve em Manteigas, o que também demonstra a importância do assunto para a IP e para o Governo, mas a autarquia quer que o problema seja resolvido e a estrada reaberta, "porque ela não pode estar encerrada mais tempo" e os munícipes "estão insatisfeitos".

A arrastar-se a situação, o autarca de Manteigas admite que possam ser tomadas medidas "mais duras" para reivindicar junto do Governo "um olhar mais atento" para a ER338.

A estrada entre Manteigas e Piornos é uma via de acesso ao maciço central da serra da Estrela e liga a vila de Manteigas aos concelhos de Covilhã (distrito de Castelo Branco) e de Seia (distrito da Guarda).

"Tendo esta estrada fechada, nós [Manteigas] perdemos o comboio do circuito de quem anda entre Covilhã, Seia e Manteigas. Portanto, ficamos de fora desse circuito, porque as pessoas não podem circular", disse Flávio Massano.

