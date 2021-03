Mantém-se a tendência de descida acumulativa a 14 dias

Por grupos etários registou-se também uma diminuição generalizada, no entanto André Peralta Santos frisou que “a população ativa voltou a ser com maior incidência”.



Já o grupo com mais de 80 anos “passou a ter uma incidência inferior à média nacional”.



Quanto às hospitalizações em cuidados intensivos, estão abaixo do indicador de 245 camas, revela o especialista. Quanto a hospitalizações por enfermaria, há uma descida muito expressiva no grupo com mais de 60 anos.

Num cenário como o de janeiro, com grande incidência, só a população dos 40 aos 60 anos é suficiente para ultrapassar o indicador de 245 camas em cuidados intensivos, alerta André Peralta Santos. “Para estarmos completamente seguros, a faixa etária a vacinar terá de ir até estas idades”.



Há também uma descida “bastante pronunciada” das mortes, “já próxima do limiar de segurança”.



Na região de Lisboa e Vale do Tejo, mais de 702 por cento dos casos são da variante britânica.



Houve uma diminuição da mortalidade na faixa etária superior a 80 anos, um aspeto “bastante positivo”, prossegue o especialista.



Quanto às variantes do vírus, houve um aumento da variante britânica, que está nos 73,3 por cento em Lisboa e Vale do Tejo e ultrapassa os 60 por cento no Norte. A Sul, a incidência desta estirpe é menor.



Quanto aos processos de testagem, o especialista garante que os resultados são agora mais rápidos e que só há atrasos em 10 dez por cento das notificações.