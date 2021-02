Manuel Carmo Gomes sai com fortes críticas à gestão da terceira vaga

Manuel Carmo Gomes defende que a testagem deve ser "a arma principal" no combate à pandemia e não confinamento. O epidemiologista participou pela última vez numa reunião do Infarmed e foi bastante critico à gestão da terceira vaga. A ministra da Saúde diz que a saída se deve a "motivos profissionais" e afasta a ideia de tenha a ver com discordâncias com a estratégia do Governo.