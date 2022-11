Manuel Pinho. Aberto um processo de averiguação ao procurador do processo EDP

O antigo ministro queixou-se de intimidação e humilhação durante as buscas realizadas no mês passado e acusou o procurador de ter proferido comentários impróprios e homofóbicos sobre um juiz.



A Procuradoria Geral da República confirmou a abertura de um processo de averiguação por parte do Conselho Superior do Ministério Público para apurar se há responsabilidade disciplinar do procurador.