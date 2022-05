Manuel Pinho e a mulher voltaram a ser alvo de buscas

O Ministério Público lançou sete buscas domiciliárias em apartamentos de Lisboa, no âmbito do Caso EDP. As diligências destinaram-se a recolher documentos e a apreender bens. No processo estão em causa eventuais crimes de corrupção e participação económica em negócio.