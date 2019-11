Manuel Pinho e Ricardo Salgado suspeitos de novos crimes

A notícia é avançada esta quinta-feira pela imprensa.O jornaladianta que em causa estão investimentos de mais de 1130 milhões de euros, com a atribuição do modelo de Potencial Interesse Nacional (PIN), criado por Manuel Pinho em 2005, e que alegadamente serviriam diretamente os interesses do Grupo Espírito Santo.Já oavança que o ex-governante recebia uma avença mensal de 15 mil euros para beneficiar os interesses do GES.Segundo o CM,

A acusação final do processo EDP deverá ser conhecida em 2020. A maior parte da prova está reunida, faltando apenas ouvir alguns intervenientes e reunir alguns elementos contabilísticos.

“Em causa estão suspeitas de mais crimes de corrupção ativa e passiva económica em negócio”, afirma oOs procuradores terão solicitado e analisado ao detalhe o regime dos Projetos de Interesse Nacional (PIN) criados por Manuel Pinho e vendidos como uma “via verde” para o investimento.O CM acrescenta que “”.Antes de cada decisão, Manuel Pinho e Ricardo Salgado reuniam-se.refere dois casos ilustrativos da situação: a Herdade dos Pinheirinhos e da Comporta às quais foi atribuído o estatuto de PIN. Na Herdade do Pinheirinho o BES iria financiar em 200 milhões de euros a promotora Pelicano. No caso da Comporta, tratava-se de uma propriedade da família Espírito Santo.

Investimentos para a Comporta ascendiam a 1130 milhões

Por seu lado, oavança que “o Ministério Público acredita que o antigo ministro socialista terá favorecido o GES no processo de aprovação das herdades da Comporta e do Pinheirinho como projetos de Potencial Interesse Nacional”.Para já, segundo o jornal, estão a ser chamadas testemunhas relacionadas com a empresa Rioforte, que detinha a Comporta, para explicarem os contornos deste projeto.Manuel Pinho foi administrador do Banco Espírito Santo durante dez anos, de onde saiu em 2005, para ocupar o cargo de ministro da Economia no primeiro Governo de José Sócrates. Quando deixou o Executivo, foi para administrador do BES África, entre 2010 e 2014.

O ex-ministro da Economia devia ter prestado declarações a 10 de setembro. No entanto, uma questão técnica relacionada com um dos arguidos do processo das rendas excessivas da EDP o levou a que Pinho não fosse ouvido pelos procuradores do DCIAP.

acrescenta que “estão marcadas para a próxima semana inquirições a gestores da Rioforte”. Sociedade que foi criada em 2009, com sede no Luxemburgo, e que substituiu a Espírito Santo Resources, constituída em 1983.A Herdade da Comporta era um dos ativos da Rioforte e está a passar para as mãos do consórcio Amorim/Vanguard, o único a apresentar uma proposta para a sua compra, por mais de 157 milhões de euros.Segundo o, “os projetos das herdades da Comporta e do Pinheirinho estavam na primeira vaga dos PIN, sendo que o primeiro tinha o maior investimento previsto".