Manuel Pinho. PGR garante que prazos serão cumpridos

Foto: José Sena Goulão - Lusa (arquivo)

O advogado de Manuel Pinho entregou um pedido de "habeas corpus" para a libertação imediata do antigo ministro da Economia. Pinho cumpre, esta quinta-feira, um ano de prisão domiciliária no âmbito do caso EDP.