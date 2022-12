Manuel Pizarro apela à população para recorrer a centros de saúde

Foto: Estela Silva - Lusa

O ministro da Saúde apela à população para recorrer aos centros de saúde, em vez de sobrecarregar as urgências dos hospitais. Os centros de saúde centros de saúde respondem que também eles estão no limite e com falhas no atendimento.