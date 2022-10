Manuel Pizarro e Francisco Ramos foram alvo de escutas sem serem arguidos

O juiz Ivo Rosa mandou avisar o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, de que foi alvo de escutas no âmbito do processo conhecido por "Máfia do Sangue". O mesmo aconteceu com o antigo secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos e com um administrador do Hospital São João, no Porto.