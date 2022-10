Manuel Pizarro: Fatura com medicamentos tem que baixar, país não suporta os aumentos que têm ocorrido nos últimos anos

Manuel Pizarro quer que seja imposto um limite global e que haja uma partilha de risco entre Estado e indústria. Sem adiantar números concretos, considera um aumento aceitável aquele que corresponder a um aumento da riqueza global do país, ou seja, à volta de 1,3 por cento. As negociações começam já em novembro.Manuel Pizarro assegura que não há desorçamentação ou suborçamentação nas contas da saúde para 2022. A saúde tem o maior orçamento de sempre: 15 mil milhões. Garante que é um "orçamento exigente", com o qual não será fácil trabalhar, mas assegura que com o dinheiro que tem será possível fazer o que quer fazer. Ainda assim, revela que tem uma almofada de 350 milhões para imprevistos, mas que não cobre situações como uma pandemia de covid idêntica à que houve.O ministro adiantou que pretende continuar a reduzir a divida do SNS a fornecedores - que ronda atualmente os 2 mil milhões de euros - para ter uma maior capacidade de negociação. Nestes pagamentos está desde já incluído uma redução global da divida à empresa de Trás-os-Montes que na semana passada ameaçou deixar de fazer hemodialise a 350 doentes. Manuel Pizarro diz que nas próximas semanas será garantido um apoio de tesouraria e posteriormente uma solução integrada de pagamento.Para o próximo ano o ministro adianta que quer contratar todos os médicos de medicina geral e familiar que estejam disponíveis e que estima sejam entre 400 a 500 e para os hospitais prevê que a contratação de médicos nunca seja inferior a 1000.Manuel Pizarro acredita que com a autonomia dos hospitais EPE, e com a criação da direção executiva do SNS, as contratações serão mais céleres. Relativamente aos cuidados de saúde primários, o ministro da Saúde revelou que quer ter mais 50 novas USF a funcionar em 2023, a juntar às 600 existentes no país e cerca de 50 a passarem de A para B, ou seja, em que a remuneração do pessoal está associada ao desempenho. Para reduzir a procura de consultas de especialidade nos hospitais, Manuel Pizarro quer que seja feita uma melhor triagem pelos médicos dos cuidados primários e, nesse sentido, revelou que pretende que haja visitas de consultores hospitalares aos Centros de Saúde para ajudar o médico de família a tomar uma decisão, negando, contudo, que com isso esteja a desvalorizar a competência dos médicos de medicina geral e familiar.Ainda em relação aos Centros de Saúde, e apesar das críticas da Ordem dos Médicos Dentistas às condições dadas aos médicos dos gabinetes de saúde oral, o ministro assegurou que pretende ter mais 20 gabinetes de saúde oral e prometeu ter condições mais apelativas para os médicos.Nesta entrevista o ministro admite que ainda não está seguro de que tenham ficado resolvidos todos os atrasos em consultas, exames e cirurgias resultantes da pandemia, mas acredita que até ao final de 2023 vai conseguir recuperar esses atrasos.Sobre uma nova crise pandémica este inverno, o ministro reiterou a preparação de um plano cujos pontos principais são a vacinação e a libertação de camas nos hospitais. Nesse sentido, fez uma atualização do número de vacinados: segundo Manuel Pizarro já foram vacinados 1 milhão e 300 mil contra a gripe e 1 milhão e 260 mil com o reforço da vacina contra a Covid. Nos lares há 105 mil vacinados contra a gripe e 100 mil contra a covid, o que representa 92 por cento do total.Entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Maria Caetano do Jornal de Negócios.