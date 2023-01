Manuel Pizarro toma o pulso à Saúde no Algarve

Lusa

No Centro de Saúde de Monchique, um só médico de família tem à sua responsabilidade os cerca de seis mil utentes do concelho.

Foi nesta localidade que o ministro Manuel Pizarro começou um percurso por todos os concelhos do Algarve no âmbito da iniciativa "Saúde Aberta", que visa conhecer os projetos em curso e identificar necessidades nas unidades do SNS. A reportagem da Antena1 revela algumas dessas carências.