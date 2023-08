"Mão humana" persiste. Incêndio na Caranguejeira chegou a Ourém

O incêndio que deflagrou na freguesia da Caranguejeira, no distrito de Leiria, mobilizou centenas de operacionais. O combate às chamas, que chegaram a atingir território do município de Ourém, contou com 12 meios aéreos.



O fogo afetou uma zona de povoamento florestal, de difícil acesso, e o trabalho dos bombeiros foi dificultado pela intensidade do vento.



Há cerca de uma semana, a mesma zona havia já sido atingida por um violento incêndio. Só no distrito de Leiria já foram consumidos pelas chamas 450 hectares desde o início do mês.