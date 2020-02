Mãos Unidas. Sacerdotes admitem participação na teia de empréstimos

As provas a que o Sexta às 9 teve acesso mostram que um dos sacerdotes usou mais de 38 mil euros de solidariedade para comprar um apartamento.



O outro pediu 12 mil euros para um alegado projeto social em Cabinda que nunca viu a luz do dia. Ainda deve mais de 10 mil e 500 euros à associação.



Os alegados empréstimos concedidos com dinheiro de donativos estão a ser investigados pelo Ministério Público há dois anos.



Apesar de não ter arguidos constituídos, todas as suspeitas apontam para o homem que autorizou as transferências: o fundador desta IPSS, Mário Nogueira.