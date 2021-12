Maquinistas do Metro do Porto em greve

Está anunciado o encerramento das linhas Azul, Vermelha, Verde, Violeta e Laranja, e previstas apenas circulações pontuais na linha de Gaia (Amarela) e no tronco comum entre as estações Senhora da Hora e Campanhã.



“A capacidade de transporte será muito limitada, não obstante serem desenvolvidos todos os esforços no sentido de minimizar os impactos”, segundo um comunicado da empresa.



Uma das estações que vai estar encerrada é a do Dragão, pelo que os interessados em presenciar o jogo de futebol da Liga Portugal entre FC Porto e SL Benfica (21h00) devem recorrer à rede rodoviária (STCP e operadores privados) para se deslocarem ao estádio, sugere a empresa.



Como forma de minimizar os efeitos da greve, a empresa Metro do Porto vai disponibilizar um serviço de transportes alternativos em autocarro nos segmentos das linhas Vermelha e Verde.



A greve à prestação de todo e qualquer trabalho foi convocada pelo Sindicato dos Maquinistas (SMaq), em representação dos trabalhadores da ViaPorto, subconcessionária operacional do Metro do Porto, para o período entre as 00h00 e as 24h00.



A rede do metro tem uma extensão de 67 quilómetros e é composta por seis linhas, que servem sete concelhos da Área Metropolitana do Porto.