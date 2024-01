Marcada nova reunião. Bombeiros suspendem aplicação de taxas por retenção de macas

A Liga dos Bombeiros tencionava pôr em prática a partir de quarta-feira as taxas pelas retenção de macas nas unidades hospitalares.

A reunião desta terça-feira durou pouco mais de uma hora e, no final, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses afirmou à RTP que em cima da mesa no encontro com o INEM e a Direção Executiva do SNS está a possibilidade de que “”.“Nós dissemos desde o início que o que nós queremos é ser ressarcidos das despesas adicionais que estamos a ter. Naturalmente que isso não iria resolver o problema. E o que nós queremos é que o problema seja resolvido de uma vez por todas. Isto é, que os doentes quando sejam encaminhados para uma urgência hospitalar, ao final de uma hora, possam ser transferidos das macas dos bombeiros para os equipamentos dos hospitais”, explicou.António Antunes considerou que a reunião com a Direção Executiva do SNS decorreu num clima de “grande diálogo com a Liga dos Bombeiros Portugueses”.Todos estamos imbuídos do espírito de encontrar soluções que melhorem a situação dos doentes. Isto é, a nossa principal preocupação é que os doentes sejam bem atendidos”, acrescentou.A possibilidade de os doentes ficarem retidos nas urgências a partir de quarta-feira “não vai acontecer. Porque os bombeiros são pessoas de boa-fé. E portanto, saímos desta reunião com esperança”.