Marcelo admite renovação do estado de emergência a de 1 de abril

”, disse Marcelo Rebelo de Sousa ao final do dia em Madrid, antes de partir para Lisboa.O chefe de Estado recordou que, antes de tomar a decisão sobre a renovação do estado de emergência, no final do corrente mês, haverá uma audição com os partidos políticos e com especialistas.”, disse Marcelo, acrescentando que “”.O Presidente da República recordou o seu papel central na aprovação do estado de emergência, visto ser ele que tem a iniciativa, decreta e assina o decreto de execução que é proposto pelo Governo.”, concluiu.

Marcelo Rebelo de Sousa vai assinar assim que chegar a Lisboa o decreto de execução do próximo período de estado de emergência, de 17 a 31 de março, visto que o documento chegou a Belém, quando ele estava no estrangeiro.





c/Lusa