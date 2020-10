Marcelo adverte para "período muito grave" da pandemia em Portugal

"Temos a noção que isto pode ser não um dia, não uma semana, mas semanas ou meses", enfatizou o Chefe de Estado, que relembrou que o Governo fará uma reapreciação das medidas a adotar após o dia 15 de outubro, face à propagação do SARS-CoV-2.



Marcelo Rebelo de Sousa estabeleceu como cenários para os portugueses uma eventual utilização obrigatória da máscara na via pública, ou mesmo um repensar dos contactos familiares e sociais, designadamente no Natal.