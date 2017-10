Marcelo afirma que "chocado ficou o país" e condena o "diz que disse especulativo"

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

"Há duas maneiras de encarar a realidade. Uma maneira é o diz que disse especulativo de saber quem ficou mais chocado: se foi A com o discurso de B, se foi B com o discurso de A. E, depois, há uma segunda maneira, que é a de compreender que chocado ficou o país com a tragédia vivida, com os milhares de pessoas atingidas", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.