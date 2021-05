Marcelo afirma que o grande problema de Odemira foi a "imigração"

“Este problema, ou um dos problemas mais evidentes no caso de Odemira foi o problema da imigração. Houve outros, como o da saúde pública e problemas de habitação”.



Marcelo recordou que “sociedades democráticas (…) que fazem parte da sua economia assentar no trabalho de migrantes. Que precisam dos imigrantes para o Produto Interno Bruto, para exportar, para que a economia avance”, “não pode querer isso e não dar aos imigrantes o estatuto que ele merece”.



“Não pode ser viver à custa fingindo que aqueles que realmente contribuem para o que é o interesse de todos. Estão a viver em condições piores do que em muitos casos os que vivem pior nacionais dos próprios Estados”, realçou.



Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, “precisamos dos imigrantes”.



E recordou que a situação de falta de condições de habitabilidade não acontece apenas em Odemira.



O Chefe de Estado defendeu também que as patentes das vacinas devem ser levantadas para existir um acesso universal.



Sobre os pedidos de demissão do ministro da Administração Interna, o Presidente diz que não comenta política partidária até porque não estamos num sistema presidencialista.