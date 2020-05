Marcelo "ainda não se disponibilizou totalmente" para recandidatura presidencial

Rui Rio falava antes de um almoço com o Presidente da República, na Base Aérea/Aeródromo de Manobra N.º 1 de Ovar, no distrito de Aveiro, depois de ter ouvido Marcelo Rebelo de Sousa elogiar a sua atuação neste período de pandemia de covid-19, que qualificou de "exemplar" e com reconhecimento "em inúmeros países".

Questionado sobre as eleições presidenciais de 2021, Rui Rio começou por responder: "Eu não vou falar disso aqui no campo de aviação. E o PSD ainda não abordou a questão das presidenciais".

"No caso concreto, e agora não do Presidente da República, mas o senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa publicamente também ainda não se disponibilizou totalmente para a candidatura. Portanto, a seu tempo o PSD obviamente vai abordar e vai ter uma posição relativamente às presidenciais", acrescentou.

Interrogado se não teme que o PSD venha a declarar apoio ao seu antigo líder Marcelo Rebelo de Sousa demasiado tarde, Rui Rio retorquiu: "Uma das coisas que a vida nos ensina é a gestão do tempo. E uma coisa com que eu tenho sempre muito cuidado é na gestão do tempo".

Na quarta-feira da semana passada, durante uma visita à Volkswagen Autoeuropa, o primeiro-ministro, António Costa, manifestou a expectativa de esperar regressar àquela fábrica com o atual Presidente da República já num segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, contando, portanto, com a sua recandidatura e reeleição.

"Nós vamos ultrapassar esta pandemia e os efeitos económicos e sociais este ano, no ano que vem, nos anos próximos. E eu cá estarei, e cá estaremos todos, porque isto é um espírito de equipa que se formou e que nada vai quebrar. Cá estaremos este ano e nos próximos anos a construir um Portugal melhor", declarou, em seguida, Marcelo Rebelo de Sousa.

Hoje, o presidente do PSD escusou-se a comentar as palavras do primeiro-ministro e secretário-geral do PS na Autoeuropa: "Fez aquilo que entendeu que devia fazer e não tenho de apreciar, de fazer qualquer espécie de apreciação".