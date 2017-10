Marcelo alerta que época de fogos definida "deixou de ter razão de ser"

Lusa20 Out, 2017, 13:42 | País

Em Nelas, no distrito de Viseu, no âmbito de um conjunto de visitas que está a realizar após os incêndios do fim de semana, que mataram pelo menos 43 pessoas, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu o trabalho dos bombeiros e lembrou que estas pessoas, que são na sua maioria voluntários, desempenham missões ao longo de todo o ano.

"Agradecer, em nome de todos os portugueses. É muito importante aqui estar. As pessoas lembram-se deles nestas alturas [de incêndios], mas eles existem todo o ano, em outras missões. Infelizmente, há outros problemas, que não são só no verão, são também no inverno. E mesmo a ideia de que há um período de incêndios já deixou de ter razão de ser, como acabámos de verificar neste fim de semana", alertou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República disse também ter a certeza que todas as autoridades "estão atentas aos seus problemas [dos bombeiros], às suas necessidades, ao seu estatuto e àquilo que é preciso fazer para os incentivar e criar melhores condições para cumprirem a sua missão", que "é uma missão insubstituível".

Questionado sobre o facto de a Proteção Civil estar assente no voluntarismo, Marcelo Rebelo de Sousa remeteu para o Conselho de Ministro extraordinário de sábado.

"Tenho a certeza que o Conselho de Ministro, com o Governo já com os dados disponíveis [de vários relatórios], e conhecendo como eu conheço, como os autarcas conhecem, o tipo de desafios que se colocam em termos de Proteção Civil aos bombeiros, quer em intervenções urbanas, quer na floresta e que se ligam muitas vezes, quer noutras intervenções, tenho a certeza que isso vai ser tratado no Conselho de Ministros".

Marcelo Rebelo de Sousa deve ainda hoje visitar os concelhos de Seia e de Carregal do Sal.